Er wordt maandag een uitspraak gedaan in het Kort geding dat beoogd Statenlid Shaheen Elhage aanspande.

Dit, omdat de oppositie weigert mee te werken aan zijn beëdiging. De zaak dient morgen om 10.00 uur in de vergaderzaal van de Staten. Normaal gebeurt dit in de rechtbank, maar gezien de grote belangstelling is het Kort Geding verplaatst naar een grote ruimte.

Bron: ParadiseFM