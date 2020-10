ParadiseFM | Twee Curaçaose films genomineerd

Twee Curaçaose films zijn genomineerd voor de prestigieuze Nederlandse Gouden Kalveren, een belangrijke filmprijs.

Buladó is een film die op Curaçao is gemaakt en waarin grotendeels Papiaments wordt gesproken. Watamalu is een korte film over de de ‘plek waar Curaçao ademt’. Later deze week wordt bekend of de films ook daadwerkelijk de prijs winnen.

Buladó was de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. De film maakt ook kans om de Nederlandse Filmkritiekprijs te winnen, die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de kring van Nederlandse Filmjournalisten.

Bron: ParadiseFM