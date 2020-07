ParadiseFM | Toerist overvallen en mishandeld op Berg Altena

Een toerist is gisterochtend vroeg overvallen en mishandeld toen hij in de buurt van Berg Altena aan het wandelen was.

De man verklaarde tegen de politie dat een gemaskerde persoon hem opeens benaderde en hem met geweld dwong zijn persoonlijke bezittingen af te geven.

De toerist werd daarna met een scherp voorwerp geslagen in zijn gezicht. De man moest in het ziekenhuis op de noodhulp worden geholpen aan zijn verwondingen. Hij is onder meer zijn portemonnee kwijt geraakt.

Bron: ParadiseFM