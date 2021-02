Vanaf 1 maart zullen in diverse hotels op Curaçao testcentra worden geopend. Daar kan worden gecontroleerd op Covid-19.

De centra zullen openen in Curaçao Marriott Beach Resort, Sunscape Resort en Papagayo Beach Hotel & Resort. Tegen betaling kunnen mensen daar een antigeen- of PCR-test laten doen tussen 8 uur ’s ochtends en 12 uur ’s middags, nog dezelfde dag is er een uitslag.

Dat werd gisteren besproken tijdens een vergadering van Chata. PCR-testen zullen 90 dollar kosten, antigeentesten 40 dollar per stuk.

Bron: ParadiseFM