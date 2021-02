ParadiseFM | Tekort van 811 miljoen verwacht voor 2020

Het lijkt erop dat het jaar 2020 is afgesloten met een tekort van 811 miljoen gulden. Voor 2021 was de prognose al eerder bekend: dit jaar wordt er uitgegaan van een tekort van 822 miljoen.

Dat blijkt uit cijfers van het College Financieel Toezicht. De Rijksministerraad in Den Haag heeft vorig jaar november besloten dat Curaçao een maximaal begrotingstekort mag hebben van 685 miljoen gulden. In totaal is er vorig jaar 668 miljoen gulden toegekend aan liquiditeitssteun.

Een grote kostenpost was onder andere de overname de Girobank voor 267 miljoen gulden. CBCS kwam eerder met het plan om de licence fee te verhogen om zo het gat hiervoor te dichten.

De license fee bedraagt op dit moment 1% van de waarde van alle transacties die plaatsvinden van een ingezetene naar een niet-ingezetene en bij aankoop van vreemde valuta. Het bedrag dat geïnd wordt door de Bank is uiteindelijk bestemd voor de centrale overheid

Bron: ParadiseFM