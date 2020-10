ParadiseFM | Sint-Eustatius heft avondklok op

De overheid van Sint Eustatius heeft donderdagavond per direct de avondklok opgeheven. Die werd donderdag 10 september ingesteld. Vanaf dat moment mocht niemand tussen half zeven ’s avonds tot zes uur ’s ochtends zonder toestemming de straat op.

Reden voor het instellen van de avondklok was de komst van een instructeur van PCR-tests die besmet bleek met het coronavirus. Daardoor raakten negen mensen op het eiland besmet.

Behalve de invoering van een avondklok golden er op Sint-Eustatius meer strenge regels, ook die worden deels opgeheven. Zo mogen bars, restaurants en casino’s weer de deuren openen voor een maximum van vijftien klanten. Nagelsalons en kapperszaken mogen ook weer open. Scholen blijven voorlopig dicht en gaan pas na de aanstaande oktober vakantie weer open.

Volgens de overheid is de coronasituatie momenteel onder controle. Door de snelle toename van het aantal coronabesmettingen – vooral bij mensen in de gezondheidssector – was hulp gevraagd aan het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die hulp is gegeven en het lokale ziekenhuis heeft weer voldoende medewerkers.

De negen besmette mensen zitten in isolatie. Er zijn veel tests gedaan bij personen uit hun directe omgeving, maar die bleken allemaal negatief. Regeringscommissaris Marnix van Rij raadt iedereen wel aan voldoende afstand te houden en anders een mondkapje te dragen.

Bron: ParadiseFM