ParadiseFM | Politie pareert actie partij KUMUN

De politie heeft gisteren werkzaamheden van de politieke partij KUMUN stop gezet. De partij heeft een asfalt truck gekocht om gaten in het wegdek te dichten.

Eerst werden gaten dicht gemaakt in Dominguito. Gisteren wilde men aan de slag in Banda’Bou, maar dat heeft de politie tegen gehouden. Volgens Poekie Alberto van de partij KUMUN heeft de politie duidelijk gemaakt dat de activiteiten van de partij illegaal zijn. De asfalt truck is in beslag genomen.

De Curaçaose ministerraad heeft onlangs een noodplan goed gekeurd dat ervoor moet gaan zorgen dat de toestand van de Curaçaose wegen niet nog verder achteruit gaat. Het is de bedoeling dat er deze week nog begonnen wordt met een versneld herstel van de wegen, waarbij onder meer gaten gevuld zullen worden. Volgens de regering hebben geldgebrek en de vele regenbuien van de afgelopen tijd het onderhoud van de Curaçaose wegen bemoeilijkt.

De overheid zegt verder dat ongenoegen en ergernissen vanuit de samenleving over de toestand van de Curaçaose wegen er toe hebben geleid dat sommige groepen zelf het heft in handen hebben genomen en zijn begonnen met het vullen van de kuilen. Volgens de overheid komen deze eigen initiatieven heel nobel over, maar in feite zijn deze acties illegaal. Wegreparaties kunnen alleen plaatsvinden met toestemming en vergunning van de Ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning.

