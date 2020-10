ParadiseFM | Meer dan 50 geldlades gevonden

De politie heeft gisteren meer dan 50 geldlades gevonden in de mondi bij Seru Pretu en in Montagne Abou . Dat is de buit van de 26-jarige overvaller met de camouflagepet.

Die heeft in de afgelopen jaren vele gewapende overvallen gepleegd. Steeds wist hij er vandoor te gaan in zijn grijze Toyota Vitz. Dinsdagavond werd hij tijdens een overval op een restaurant aan de Caracasbaaiweg echter neergeschoten. Hij had kort daarvoor bij het restaurant twee personen met een wapen en een machete bedreigd.

Zijn metgezel was een 21-jarige vrouw. Zij bestuurde de vluchtauto. Dinsdagavond reed ze weg toen de overvaller werd neergeschoten. Gisteren werd ze gearresteerd toen ze de man in het ziekenhuis kwam opzoeken.

Beiden hebben al bekend vele overvallen te hebben gepleegd. De man wordt nu nog verpleegd in het CMC, de vrouw zit vast.

Bron: ParadiseFM