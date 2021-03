Op de Caracasbaaiweg is gisteravond een man beschoten die bij een truk’i pan stond. De schutter kwam te voet aanlopen.

Het slachtoffer werd geraakt in zijn handen en buik en rende weg. De schutter verdween weer na de schietpartij. Het slachtoffer werd later in Koraal Specht gevonden en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op de plaats van de schietpartij – truk’i pan Friday’s – zijn tien kogelhulzen gevonden. De politie onderzoekt de zaak.

Bron: ParadiseFM