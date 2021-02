ParadiseFM | ‘Jason Vic’ gearresteerd op verdenking van oplichting

Op Curaçao is door verschillende mensen geschokt gereageerd op de arrestatie van ‘Jason Vic’.

Hij is heel actief op Facebook en vraagt vooral om aandacht voor mensen die hulp nodig hebben. In juli vorig jaar zette hij een grote actie op om schoolmaterialen in te zamelen voor kinderen uit gezinnen waarvan de ouders weinig geld hebben. Nu is hij opgepakt op verdenking van oplichting en het vervalsen van formulieren.

Bij het maken van steunpakketten voor minder bedeelden zou hij winkeliers voor 50.000 gulden hebben opgelicht.

De politie had hem gisteren gevraagd naar het politiebureau in Montaña te komen. Daar is hij gearresteerd. De zaak is nog in onderzoek.

Jason Vic is erg populair onder jongeren vanwege video’s die hij op sociale media post, onder meer onder de naam ‘Mas Kalmeki ku Niunka’.

Bron: ParadiseFM