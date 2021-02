ParadiseFM | Emmilou Capriles noemt situatie ‘onacceptabel’

Emmilou Capriles, de beoogde nieuwe parlementariër voor de PAR, kan er niet bij dat haar de toetreding tot het parlement wordt ontzegd. Dat zegt ze in de Amigoe.

Ze noemt het onacceptabel dat de oppositie weigert een quorum te vormen, waardoor ze niet kan worden beëdigd. Carpiles wil de volgende openbare vergadering van de Staten afwachten om zich daarna te beraden over eventuele vervolgstappen.

Capriles is voorgedragen om de zetel in te nemen die is vrijgekomen nadat Jeser El Ayoubi die had terug gegeven aan de partij. Op dit moment hebben de coalitiepartijen tien zetels in het parlement, evenveel als de oppositie partijen. Al meerdere keren heeft de oppositie de laatste tijd openbare vergaderingen geboycot.

Bron: ParadiseFM