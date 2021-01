ParadiseFM | Elsa Rozendal is de nieuwe leider van de DP

Er gingen al enige tijd geruchten, maar gisteren werd het officieel: Elsa Rozendal is de nieuwe leider van de Democratische partij.

Dat gebeurde gisteren tijdens een buitengewone vergadering de partij. Rozendal stapte onlangs op als Statenlid bij de partij MAN. De vader van Elsa, Boy Rozendal, was enkele decennia geleden eveneens leider van de partij.

In haar speech als nieuwe leider verwees ze naar haar inmiddels overleden vader. Ook twee ooms van Elsa hebben een belangrijke rol in de rode partij gespeeld.

Volgens haar is de DP er klaar voor om weer terug te keren in het parlement. Ze verwacht ook geen problemen bij de voorverkiezingen die aan het eind van deze maand worden gehouden.

Alle partijen die in 2017 niet in het parlement werden gekozen moeten bijna 800 stemmen halen als steun, als ze mee willen doen aan de parlementsverkiezingen van 19 maart. De DP werd 76 jaar geleden opgericht en is één van de oudste nog bestaande politieke partijen van Curaçao.

