ParadiseFM | Constancia helpt coalitie aan quorum

Het Curaçaose parlement heeft gisteren vergaderd in een openbare vergadering. Dat was mogelijk omdat MFK-parlementariër Jacinta Constancia zich had ingeschreven voor de vergadering.

In de afgelopen periode weigerde de oppositie mee te werken om het gewenste quorum van elf Statenleden te bereiken. Constancia zei zelf dat ze eerder niet op was komen dagen vanwege ziekte en een overlijden in haar familie. Wat haar betreft was er geen sprake van een boycot.

De coalitie toonde zich heel blij met de komst van Constancia en hoopt deze week de geloofsbrieven in te kunnen dienen van Emmilou Capriles als nieuw Statenlid voor de PAR.

Sinds Jeser El Ayoubi in december zijn zetel inleverde heeft de coalitie geen meerderheid meer in de Staten. Capriles stond elfde op de kandidatenlijst van de PAR in 2017. Op de nieuwe kandidatenlijst staat ze niet meer.

Bron: ParadiseFM