ParadiseFM | Camelia-Römer genomineerd voor Kwakzalverprijs

Met ‘Wellness scam Curaçao’ document

De Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft oud-minister Suzy Camelia-Römer genomineerd voor de zogenaamde Meester Kackadorisprijs 2020. Volgens de Vereniging is Camelia-Römer in de ban van Chinese en Ayurvedische geneeswijzen.

Echtgenoot Carl Camelia is Ayurveda-specialist en bereidt een Wellness centrum voor op Curaçao waar alternatieve geneeswijzen zullen worden aangeboden.

Volgens de Vereniging gebeurt dit deels of geheel op kosten van de Curaçaose belastingbetaler. De prijs wordt 3 oktober bekend gemaakt.

Bron: ParadiseFM

Naschrift KKC

Voor meer informatie, klik ook hier. Aanklacht tegen ‘wellness scam’ | Antilliaans Dagblad

Dit weekende circuleerde op social media een nieuw document ‘Wellness scam Curacao’ waarin opnieuw dubieuze praktijken van de door tal van schandalen en aangiftes geplaagde minister en haar echtgenote aan het licht werden gebracht. Hoewel de bron en datum niet bekend is, lijkt het te gaan om een (concept) aangifte of aanzet tot vragen in de Staten.

Klik hier als onderstaand Scribd document in uw browser niet zichtbaar of downloadable is.

Wellness Scam Curacao Suzy en Carl Camelia Romer by Knipselkrant Curacao on Scribd