ParadiseFM | Arubaanse pastor schuldig bevonden aan onzedelijk gedrag

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Aruba heeft vandaag in hoger beroep pastor Doodle Sophia schuldig bevonden aan onzedelijk gedrag met een tienjarig meisje.

Het gerecht in eerste instantie kwam in 2019 tot vrijspraak wegens onvoldoende bewijs. Sophia heeft een taakstraf van tachtig uur opgelegd gekregen, of een celstraf van veertig dagen. Het Openbaar Ministerie achtte bewezen dat de man in november 2016 een kamer was binnengegaan waar het destijds tienjarige slachtoffer televisie zat te kijken.

Het meisje was op dat moment op de naschoolse opvang van de kerkgemeenschap waar Sophia geestelijk leider was. Ze vertelde later aan haar moeder dat de pastor haar onzedelijk betastte en een onzedelijk voorstel deed. Het meisje weigerde mee te werken en het misbruik ging niet verder.

De pastor ontkent alles, maar het Hof ziet voldoende steunbewijs in de verklaringen van de moeder van het slachtoffer en de bevindingen van de politie over de emotionele staat van het meisje na het gebeuren.

Bron: ParadiseFM