ParadiseFM | Aruba teleurgesteld over besluit New York

De Arubaanse minister van Toerisme Dangui Oduber noemt de nieuwe coronamaatregelen van New York een klap voor het toerisme.

De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft dinsdag bepaald dat reizigers uit verschillende landen, waaronder Aruba, twee weken verplicht in quarantaine moeten als ze terugkeren naar New York. Dat is onderdeel van een nieuwe reeks corona maatregelen.

Aruba ontvangt nog steeds Amerikaanse toeristen. Veel daarvan komen uit New York. Volgens de nieuwe regels van de Amerikaanse staat geldt voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk alleen een vrijstelling van verplichte quarantaine voor reizigers uit Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Aruba is voor een groot deel van de economie afhankelijk van toerisme. Vooral vanuit Amerika komen er nu nog veel bezoekers. Oduber vreest dat door de nieuwe quarantaine-maatregelen van New York er geen toeristen uit New York meer zullen kome

Bron: ParadiseFM