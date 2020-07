Carnaval op Aruba gaat komend jaar niet door. Dat maakt de organisatie bekend.

Het Arubaanse carnaval zou plaatsvinden in januari en februari 2021, maar door het coronavirus en de maatregelen verbonden hieraan is besloten het dan niet te laten doorgaan. Wel wordt gedacht over een alternatieve viering in juli volgend jaar.

Bron: ParadiseFM