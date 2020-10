ParadiseFM | Apothekers boos op importeurs

De Vereniging van Apothekers en Eigenaren is boos over een maatregel van importeurs van merkgeneesmiddelen.

Per eind van de maand stellen de importeurs een nieuwe kredietlijn in. Dat betekent dat botika’s direct moeten betalen als ze medicijnen kopen of uiterlijk twee weken de tijd krijgen om te betalen.

Eerder konden apothekers medicijnen nog betalen twee maanden na levering. Met de nieuwe maatregel zetten de importeurs een mes op de keel van de apothekers, zo zegt de vereniging van Apothekers.

De apothekers krijgen namelijk pas twee maanden na verkoop aan klanten van de SVB hun geld van die organisatie. Als gevolg van het nieuwe beleid hebben de apothekers volgens de vereniging geld te weinig.

En omdat ze niet kunnen vooruit betalen, is de geneesmiddelenvoorziening ernstig in gevaar. Dat kan volgens de apothekers levensgevaarlijke consequenties hebben.

Bron: ParadiseFM