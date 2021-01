ParadiseFM | Andruw Jones kans op Hall of Fame

De bekende Curaçaose honkballer Andruw Jones maakt steeds meer kans om in de Hall of Fame te komen, de grootste eer voor baseballspelers.

Elk jaar wordt een speler gekozen via stemmen. In 2020 kon Jones nog rekenen op 19.4% van de stemmen, in 2021 is dit al gestegen naar 33.9% en dit kan nog verder stijgen.

Omdat concurrent Curt Schilling op Facebook heeft aangegeven volgend jaar geen kandidaat te willen zijn, groeien de kansen enorm voor een plek in de Hall of Fame voor Andruw Jones in 2022.

