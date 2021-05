ParadiseFM | ABN zegt niet-Europese rekeningen toch niet op

Goed nieuws voor ABN-AMRO rekeninghouders op onze eilanden: niet-Europese rekeningen worden voorlopig niet gesloten.

Klanten die eerder een opzegbrief hebben ontvangen kunnen die als niet-verzonden beschouwen. Alle rekeninghouders krijgen daarover nog een persoonlijke brief. Dat meldt de Stichting Consumenten Belangen Curacao.

ABN-AMRO vertelde vorige maand dat de rekeningen van Caribische leden per 1 juli zouden worden opgezegd. De bank heeft dat tijdelijk stopgezet omdat er momenteel daarover een wetsvoorstel in behandeling is.

Bron: ParadiseFM