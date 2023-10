PBC | Centrale Bank: Aanzienlijke risico’s bedreigen economische groei Curaçao

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag een shutdown van de overheid voorlopig voorkomen. Het onheil werd afgewend door een voorstel van de Republikein Kevin McCarthy voor noodfinanciering aan te nemen.

De overbruggingsperiode is 45 dagen. Daarvoor moet de Senaat het voorstel nog goedkeuren en moet president Joe Biden snel zijn handtekening zetten.

De Democraten, in de minderheid in het Huis van Afgevaardigden, steunden het voorstel van de Republikeinse voorzitter massaal. Liefst 209 van hen waren voor, in gezelschap van 126 Republikeinen. Eerder zaten de hardliners in zijn partij McCarthy nog dwars.

Als er geen oplossing was gekomen, zou de federale overheid zaterdag om middernacht (lokale tijd in Washington) deels op slot zijn gegaan. Dan zouden alleen de meest noodzakelijke betalingen nog kunnen worden gedaan. Tal van ambtenaren waren zonder salaris thuis komen te zitten, totdat er overeenstemming zou zijn bereikt over een nieuwe begroting.

Bron: NU.nl