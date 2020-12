NU | Koning in kersttoespraak: ‘Er moet ruimte zijn voor nuance en redelijkheid’

In het publieke debat rondom de coronapandemie moet ruimte zijn voor nuance en redelijkheid. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in zijn jaarlijkse kersttoespraak. Hij sprak zich vooral uit tegen te veel stellingname en het wij-tegen-zijgevoel.

“Ook de zachte stemmen verdienen het gehoord te worden”, was de boodschap van de koning. De kern van zijn toespraak spitste zich vooral toe op het verenigen van de Nederlandse bevolking

De koning begon zijn speech met verhalen uit werkbezoeken die hij dit jaar heeft afgelegd. Hij vertelde over een arts die na een coronabesmetting snel weer aan het werk wilde, een theatereigenaar wiens voorstellingen stil kwamen te liggen en een verpleegkundige die behoefte had aan menselijk contact.

Afstand houden, wat iedereen nu moet doen vanwege de coronacrisis, druist volgens de koning in tegen onze menselijke natuur. “We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep.”

‘Dit is niet het kerstfeest waar we op hoopten’

Willem-Alexander sprak zijn begrip uit voor mensen die genoeg hebben van de crisis en de maatregelen. “Aan het einde van een zwaar jaar is dit niet het kerstfeest waarop we hadden gehoopt. We hebben allemaal onze plannen moeten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden, kan niet doorgaan en dat is een teleurstelling.”

Met de mensen die niet radicaal stelling nemen of willen nemen in het publieke debat, toonde de koning medeleven. “Wie onzeker is, kan houvast zoeken in ferme ideeën, beelden en standpunten. Door stevig positie te kiezen, maak je de wereld immers weer overzichtelijk. Maar wat als je het gewoon even niet weet? Als je twijfelt? Of soms van mening verandert?”

De koning heeft empathie voor deze grote groep Nederlanders. “U bent onmisbaar. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden. Scherpe debatten over uitgesproken opvattingen of radicale ideeën horen bij een vrije samenleving. Ze zijn nodig en brengen ons verder. Wie houvast zoekt in die opvattingen of ideeën, mag niet worden buitengesloten.”

‘Mensen zijn niet geschapen om te haten’

Willem-Alexander benadrukte daarentegen: “Wij mensen zijn niet geschapen om elkaar te haten. Een land waarin mensen elkaar een beetje liefdevol tegemoet treden, is een land waarin mensen zich thuis kunnen voelen, ook in tijden van grote onzekerheid.”

Het was de tweede keer dat Willem-Alexander zijn kerstrede uitspreekt vanuit zijn woonpaleis. Vorig jaar koos hij voor de hal van Huis ten Bosch, ditmaal vertelde hij zijn verhaal vanuit de Chinese zaal.

Bron: Nu.nl

KKC naschrift

