Nu.cw | St. Maarten maakt testen via gratis ‘Drive Through’ toegankelijk voor iedereen

Vanaf deze week kan iedereen op St Maarten die er behoefte aan heeft, zich laten testen bij de ‘Drive Through’ testsstraat. Dat heeft de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA), Richard Panneflek, maandag bekend gemaakt.

Het testen bij de teststraat was tot nu toe alleen maar voor mensen die hiervoor van te voren een afspraak hadden gemaakt. Nu kan iedereen zonder afspraak komen opdagen in Point Blanche op het terrein voor de haven, voor een gratis test. Dat kan van maandag tot en met vrijdag in de ochtenduren van 9.30 uur tot 11.30 uur. Eventuele weekendtesten blijven wel op afspraak.

Afspraken voor het doen van een test die al waren gemaakt, gaan door van 8.00 tot 9.30 uur. Maar iedereen die zich wil laten testen kan dat nu doen. Om die reden worden mensen die naar de Drive Through voor een gratis test gaan, geadviseerd om niet voor 9.30 uur te gaan. Dit kan namelijk een oponthoud op de parkeerplaats veroorzaken, aangezien personen die een afspraken hebben op dat moment zullen vertrekken.

De mogelijkheid van de gratis Drive Through-test blijft van kracht totdat CPS of het ministerie van Volksgezondheid anders oordeelt en zolang de voorraad testen strekt. Het is niet de bedoeling dat mensen die moeten reizen naar de Drive Through komen. Mensen die een reis-PCR nodig hebben, moeten contact op te nemen met SLS- of HCLS-labs, zo meldt het ministerie.

Tot slot roept Panneflek iedereen op die tekenen van symptomen van Covid-19 ervaart zich te laten testen. Dat geldt ook voor personen die in nauw contact zijn geweest met een bevestigd coronageval.

Bron: Nu.cw