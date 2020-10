Nu.cw | Politie zoekt 15-jarig meisje

De politie is op zoek naar een 15-jarig meisje. De op Curaçao geboren Rijona Clara R. Ferero is sinds vrijdag 2 oktober om 13.00 uur vermist. Dat meldt de politie. Het meisje heeft ‘s ochtends om 7.30 uur vanaf het internaat waar ze verblijft de bus genomen naar haar school aan de Comanchestraat.

Omstreeks 13.00 uur is ze in de bus gestapt om terug gebracht te worden naar het internaat, maar na aankomst bij het internaat bleek Rijona niet meer in de bus te zitten.

Rijona was op het moment van haar vermissing gekleed in een schooluniform, een crèmekleurig poloshirt met rode kraag. Ze droeg zwarte schoenen.

Mocht u informatie hebben over de verblijfplaats van Rijona, dan kunt u contact opnemen met de politie op telefoonnummer 917 of anoniem op nummer 108.

Bron: Nu.cw