Nu.cw | Geen grote financierder achter Vishon: leden brengen het geld op

De nieuwe partij Vishon heeft geen grote financierders, maar leden en sponsors moeten de financiering opbrengen, vertelt Miles Mercera in gesprek met NU.cw. Mercera maakte afgelopen zondag bekend dat hij de leider is van de nieuwe politieke partij Vishon.

De nieuweling in de politiek heeft met verschillende andere politieke partijen gesproken, maar heeft er uiteindelijk voor gekozen zijn eigen partij op te richten. Hij kan (of wil) niet aangeven bij welke bestaande partij Vishon in de buurt zit qua politiek spectrum.

In gesprek met NU.cw vertelt Mercera waarom hij de partij heeft opgericht:

Bron: Nu.cw