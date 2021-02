Nu.cw | CIBC FirstCaribbean en Jean Girigori slaan handen ineen voor transformatie Passaatsteeg

De Passaatsteeg in hartje Punda heeft een ware metamorfose doorgemaakt nadat de Curaçaose kunstenares Jean Girigori de steeg heeft opgefleurd met een aantal autenthieke muurschilderingen.

Het centrum van Punda leed zwaar onder de afwezigheid van toerisme als gevolg van de Covid-19-pandemie. Ook het atelier van Girigori in de Passaatstraat kreeg een klap. Dit weerhield haar er echter niet van om te doen waar ze het beste in is: kunstwerken maken.

Haar muurschilderingen in combinatie met de stadstuinen zorgen nu voor een unieke sfeer en culturele ervaring. Girigori heeft dit project kunnen relaliseren mede dankzij een bijdrage van de CIBC FirstCaribbean.

Volgens Timba Engelhardt van CIBC FirstCaribbean is de bank vereerd om Jean Girigori te ondersteunen bij dit initiatief, aangezien het niet alleen bijdraagt aan het verrijken van de binnenstad met een nieuwe plek om de essentie van onze gemeenschap echt te ervaren. Maar ook het toeristisch product verbetert dat Curaçao te bieden heeft.

“CIBC FirstCaribbean erkent de grote bijdrage van Jean Girigori aan ons cultureel erfgoed”, gaat Engelhart verder. “Het initiatief om het steegje waar haar winkel is gevestigd tijdens de pandemie te ontwikkelen tot een culturele ervaring dient als voorbeeld voor ons allemaal,”aldus Engelhart.

Bron: Nu.cw