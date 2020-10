Nu.cw | Bonaireanen boos over uitblijven weerswaarschuwing

Vissers en andere booteigenaren op Bonaire zijn boos dat er geen waarschuwing is gegeven voor het extreme weer dat in de nacht van maandag op dinsdag ontstond.

Eergisteren kreeg Bonaire te maken met excessief weer. Met name aan de kust waaide het hard. De wind die normaal vanuit uit het oosten komt, kwam nu met harde vlagen vanuit het zuidwesten. Als gevolg hiervan werden veel boten die voor de kust aangemeerd lagen door sterke golven op de kust geworpen. Hierdoor hebben veel boten schade opgelopen.

Veel mensen op Bonaire denken dat de Meteorologische Dienst op Curaçao verantwoordelijk is voor de informatie verstrekking over het weer. Tot 10-10-10 was dat ook zo, maar nadat Bonaire een bijzondere gemeente werd van Nederland is de informatievoorziening over het weer een verantwoordelijkheid van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Overigens baseert het KNMI haar informatie op gegevens die ze bij de Meteo inwinnen.

Het KNMI heeft wel een alert rondgestuurd, maar dat was ‘s nachts rond half drie. Toen was de storm al enige tijd gaande, aldus enkele boze vissers.

Bron; Nu.cw