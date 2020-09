NTR | Vertaling bij rechtbank Bonaire steeds groter probleem

KRALENDIJK- “De helft heb ik niet goed kunnen volgen. De tolk is steeds op zoek was naar woorden”, zegt Ana S., een Spaanstalige vrouw na haar strafzaak.

Dit is een vaak gehoorde kreet bij de rechtbank op Bonaire. De kwaliteit van het tolken tijdens de strafzittingen is niet altijd optimaal, volgens advocaat Marga van Lieshout: “Ik hoor regelmatig dat er iets niet goed wordt vertaald voor mijn cliënt”.

De advocaat zegt dat het Openbaar Ministerie al is gestart met een openbare aanbesteding, maar dat de eisen zo zwaar zijn, dat geen enkele huidige tolk hiervoor in aanmerking komt.

Tolk Arjen Wolff herkent dit probleem. “De Bonairiaanse tolken zijn mensen met ervaring, kennis en passie voor de taal, maar ze zijn niet gediplomeerd of gecertificeerd”, zegt hij. “Naast het vertalen is het ook de taak van de tolk om te interpreteren of de verdachte de vertaling daadwerkelijk heeft begrepen wat er is gezegd.”

Volgens advocaat Edward Winkel is het begrijpelijk dat de vertaling soms niet foutloos verloopt. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de tolk geen informatie vooraf krijgt. De tolk wordt geconfronteerd met juridische termen op het moment dat hij moet vertalen. Daarnaast wordt er vaak snel gesproken, wat het werk van de tolk nog moeilijker maakt.”

Advocaat Winkel benadrukt dat het de taak van de advocaat is om te waken over de vertaling. “Als dat niet gebeurd, onderbreek ik de zitting zodat de tolk zijn fout kan herstellen.”

‘Berechten in eigen taal’

Rudy Domacasse is docent Papiaments en was jarenlang verslaggever bij strafzittingen. Hij vindt dat de Bonairiaan het recht heeft om in eigen taal berecht te worden. Dat dit niet voldoende gebeurt heeft te maken met het feit dat er niet genoeg waardering is voor eigen taal vindt hij. “Wij moeten een meer actieve positie innemen. Eisen dat de rechter en de officier van justitie het Papiaments tenminste passief beheersen”, vindt hij.

Volgens de woordvoerder van het Openbaar Ministerie is dit niet mogelijk aangezien officieren van justitie uit Nederland komen. “Er komt langzaam verandering hierin. Op dit moment hebben we een lokale officier van justitie en twee lokale vervangende officieren. Zij kunnen hun zaak volledig in het Papiaments voordragen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk