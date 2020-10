NTR | Helft huisartsen Sint-Maarten dreigt weg te vallen

Tim van Dijk



PHILIPSBURG – Ruim de helft (elf) van de huisartsen op Sint-Maarten gaat binnen drie jaar met pensioen. De eis dat huisartsen een Nederlandse BIG-registratie (kwaliteitsnorm) hebben maakt werving in de regio lastig. Ook liggen de salarissen veel lager dan in Nederland, zo zeggen huisartsen Gerard van Osch en Andre Herles.

Herles: “Het salaris van een huisarts in Nederland en zelfs hier op buureiland Anguilla, is vele malen hoger dan op Sint-Maarten. Het is dus helemaal niet aantrekkelijk om hiernaartoe te komen. Terwijl Nederlandse huisartsen door de verplichte BIG-registratie eerder hier in aanmerking komen.”

Huisartsen Van Osch en Herles verwachten dat de huisartsenzorg op Sint-Maarten in grote problemen komt de komende jaren. “Wij hebben hier ruim van te voren voor gewaarschuwd.” Zij zijn de eerste gepensioneerden in de rij en beiden sluiten op 1 oktober, na 31 jaar, hun praktijk met gemengde gevoelens.

Hoogste aantal AIDS-patiënten in het Koninkrijk

Toen het AIDS-virus in de jaren tachtig opkwam, heeft Van Osch de AIDS Foundation opgericht. Sint-Maarten telt nog steeds het hoogst aantal geïnfecteerde AIDS-patiënten van het Koninkrijk. Er zijn ruim 1100 hiv-geregistreerde geïnfecteerden.

Van Osch hamert dan ook op voorlichting op scholen en het blijven testen op HIV. “Ook hierin zullen we voorlichting moeten blijven geven. Wie gaat dat straks doen als ik niet meer op Sint-Maarten ben?”, vraagt hij zich af.

Herles: “We hebben met meer dan twaalf huisartsen gesprekken gehad maar geen van hen durfde de stap te maken.” De huisartsen hebben verschillende gesprekken met de overheid gevoerd maar zeggen het gevoel te hebben dat ze tegen een muur oplopen. “We voelen ons niet serieus genomen, zelfs niet na 31 jaar. We willen het gezegd hebben omdat Sint-Maarten en onze patiënten voelen als ons thuis en onze familie.”

Geen reactie

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze redactie, heeft het ministerie van Gezondheid op Sint-Maarten nog geen reactie gegeven op of zij de problematiek erkennen en welke plannen er zijn om te zorgen voor een nieuwe lichting huisartsen.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk