NTR | Demonstratie personeel Bopec tegen beslissing Nederlandse overheid

KRALENDIJK- Werknemers van olieopslagbedrijf Bopec op Bonaire protesteren tegen de beslissing van de Nederlandse overheid tegen de verkoop van de opgeslagen olie vanwege te grote risico’s.

De protesterende werknemers hadden hun hoop namelijk gevestigd op de verkoop van de stookolie zodat Bopec salarissen kan uitbetalen. Van januari hebben ze namelijk nog geen loon ontvangen.

Het bedrijf in handen van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA verkeert al lange tijd in financiële problemen. De olieterminal is door gebrek aan onderhoud in zeer slechte staat.

Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben vorig jaar al maatregelen genomen omdat ze vinden dat Bopec onvoldoende doet tegen de veiligheidsrisico’s. Olietanks zijn inmiddels opgeknapt maar de instanties geven nog steeds geen toestemming voor de overslag, zoals afgelopen december bleek.

‘Ik snap deze beslissing niet’ – Gabriel Pourier, vakbond BPWU

“Er zou een tankschip van elders komen om de olie op te halen. Dit was al geregeld”, zegt Gabriel Pourier van het vakbond BPWU.

“Ik snap deze beslissing niet. Op aanwijzing van ILT zijn de tanks gerenoveerd en goedgekeurd. De stookolie is overgepompt van de oude tanks naar de nieuwe tanks. Hoe kan het zijn dat dezelfde installatie nu als onveilig wordt gezien?”

Ook Elvis Soliana die als operator bij Bopec werkt en protesteert, zegt zijn twijfels te hebben over de weigering. Hij vertelt dat hij nauw was betrokken bij de reparatiewerkzaamheden van de oude tanks.

“Het gaat hier om een specifieke steiger. De werkzaamheden zijn hier al gestart. Het is mogelijk en veilig om een tankschip hier te laten meren”, verzekert hij. Verder uit hij zijn twijfels over de bekwaamheid van degenen die hierover oordelen. “Tegenwoordig zie je allerlei mensen dingen komen certificeren terwijl ze bijna geen kennis hebben van de materie.”

Aandacht van lokale overheid

Vakbondsleider Pourier vindt dat de lokale overheid zich met deze kwestie moet gaan bemoeien. “Een heleboel mensen krijgen geen salaris maar de lokale overheid stelt geen vragen. Je ziet geen gedeputeerde die poolshoogte komt nemen.”

Verder zegt hij dat PdVSA zelf nog van goede wil is en het geld voor de lonen wil over maken. “Ze worden op alle mogelijke manieren gehinderd en niet alleen door de Amerikaanse sancties. Ze hebben zelfs geprobeerd om het te regelen via de Nederlandse ambassade in Venezuela maar zonder succes.”

BOPEC heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van ILT. Op 1 maart zal Rijkswaterstaat hierop antwoorden.

