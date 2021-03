NTR | Bestuur Bonaire vaccineert zich om twijfelende bevolking te overtuigen

KRALENDIJK – Bonaire verwacht dat het wat langer gaat duren dan gepland om groepsimmuniteit te halen. Dat zegt gedeputeerde Nina den Heyer tijdens een prikactie van lokale bestuurders om de vele twijfelaars op het eiland te overtuigen van de veiligheid van coronavaccin.

“Ik hoop dat wij ze dat duwtje in de rug kunnen geven”, aldus Den Heyer die zich liet prikken met gezaghebber Edison Rijna en collega-gedeputeerden James Kroon en Hennyson Thielman.

“We hebben van bestuurders uit Aruba begrepen dat zij een toename van 30 procent zagen in aanmeldingen nadat zij een prik hadden genomen. Wij hopen natuurlijk op hetzelfde effect.”

De pers mocht niet zoals op de andere eilanden het prikken zelf bijwonen, dit werd wel live op internet uitgezonden. Daarna gaven de bestuurders antwoorden op persvragen, zoals de verwachte groepsimmuniteit.

Den Heyer: “We hebben aan de ene kant wel vertrouwen dat we het gaan halen. Maar als ik eerlijk mag zijn, denk ik dat we er misschien wat langer over gaan doen dan we gepland hadden.”

Voldoende informatie

Het zorgpersoneel op Bonaire heeft vorige week de eerste prikken van het Pfizer- vaccin gehad. Maandag is het vaccineren begonnen voor de groep 60-plussers.

Op de vraag of er vanuit de overheid voldoende informatie is gegeven, antwoordt Den Heyer: “Ik denk dat we gaandeweg nog steeds bezig zullen zijn met informatie geven. Na een tijdje krijg je ook een terugkoppeling en kun je bijvoorbeeld ook zien wat werkt in de buurlanden. Dan pas je daar de communicatie op aan.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk