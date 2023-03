Ingezonden | Belastingdienst/MinFin

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Met aandacht lees ik elke dag de Amigoe en er zijn altijd wel weer verrassingen. Dit zoals dus ook weer deze maand met betrekking tot de belastingdienst en de minister van Financien.

We beginnen eerst met het afschrijven van de verschuldigde belastingen vanaf 2017. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen als de minister de namen met bedragen van de afschrijvingen zou willen publiceren. Dit zodat het volk geïnformeerd wordt wie de ‘Big Fish’ zijn hierin. Er moeten personen en bedrijven zijn die miljoenen kwijtgescholden hebben gekregen. Het zou mij niet verbazen dat er onder de ‘Big Fish’ namen zitten die liever niet hebben dat een dergelijke lijst wordt gepubliceerd.

Veronderstel dat het volk komt te weten dat je als huidig minister ook op de lijst staat. Nu lazen we gisteren in de krant dat de minister besloten heeft om 6,75 procent rente in rekening te gaan brengen over openstaande belasting schulden. Dit op basis van artikel 11 van de Invorderingsverordening 1954. Hij heeft er dus eerst voor gezorgd dat de ‘Big Fish’ vrij zijn van schulden en dan gaat hij nu de kleine man aanpakken die het toch al zo moeilijk heeft. De belastingschuldige wordt geadviseerd om indien je belangstelling hebt in een overgangsregeling een mail te sturen naar het invorderingsteam.

Ik ga ervan uit dat dit dan een openstaande schuld vanaf 2018 betreft. Dus als je geen internet hebt en dus geen e-mail, dan moet je toch naar het WTC om een regeling te treffen met de ontvanger. Mijn vraag als ondernemer is nu als volgt: Kan ik ook invorderingsrente in rekening brengen bij de overheid over openstaande rekeningen? Wij als ondernemer moeten maar al te vaak op 90 dagen of langer rekenen.

Kan de minister mij informeren of hij bereid is om ons voor renteverlies te compenseren? Met belangstelling kijk ik dus uit naar de publicatie van de belastingschuldigen van 2017 en terug. Tevens een bevestiging met toelichting hoe en waar wij ons als ondernemer kunnen melden met het verzoek om rentevergoeding.

