Nu.cw | Curaçaose Albert Martis kandidaat secretaris-generaal WMO

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper (MFK) heeft Albert Martis voorgedragen als kandidaat voor de functie van secretaris-generaal van de World Meteorological Organization (WMO). De verkiezing vindt plaats in mei.

De nominatie is volgens Cooper een historisch moment, omdat het de eerste keer is dat een Caribisch eiland wordt overwogen als kandidaat voor een hoge functie als deze in WMO. De kandidaatstelling vond plaats in het hoofdkantoor van WMO in Genève. Naast Cooper waren ook secretaris-generaal van het ministerie Dwigno Puriel, gevolmachtigde minister Carlson Manuel en kabinetschef Tilly Pikerie afgereisd naar Zwitserland.

In 2019 was Martis al gekozen als vice-president van de WMO. Sinds 2010 is hij permanente vertegenwoordiger van Curaçao en Sint Maarten binnen de organisatie

