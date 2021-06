TPO | Een vieze smaak bij Gerard Spong

Column Ronald van Raak | The Post Online

De advocaat die mij als Kamerlid probeerde te intimideren



‘Integriteit staat bij mij boven in het vaandel, daar duld ik ook geen enkele, maar dan ook geen enkele inbreuk op. Never.’ Dat zegt Gerard Spong dit weekeinde in de Volkskrant. In een interview waarin beschreven wordt hoe de advocaat in zijn ‘peperdure Rolls-Royce’ met bordeauxrode stoelen arriveert bij zijn kantoor aan de Amsterdamse Keizersgracht. De glamour-advocaat lijkt bezig met een soort mediaoffensief nadat zijn kantoor in opspraak kwam na onthullingen over zijn collega Sidney Smeets, het omstreden D66-Kamerlid. Ik hield een vieze smaak over aan dit interview.

Het was immers dezelfde Spong die mij in opdracht van een maffiabaas voor de rechter daagde.

In juli 2015 kreeg ik van Gerard Spong een dik pakket papier waarin hij namens de gokbaas Francesco Corallo mij voor de rechter daagde, omdat ik onder meer op deze website over de praktijken van Corallo had geschreven en hem een ‘maffiabaas’ had genoemd. De rechtbank ging hier niet in mee en liet weten dat ik mij op goede bronnen had gebaseerd en gewoon mijn werk als Kamerlid deed. Ik bemoeide mij met deze Corallo omdat die vanaf de Antillen een gokimperium bestierde. Mede op grond van dezelfde bronnen die ik gebruikte is later Gerrit Schotte, de premier van Curaçao, veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat hij volgens de rechter een ‘marionet’ was van deze Corallo.

Ook Theo Heyliger, de belangrijkste politicus op Sint Maarten, had banden met Corallo en werd door de rechter veroordeeld. Corallo is verbonden met de Italiaanse maffia. Hij staat in Italië zelf voor de rechter, onder meer voor omkoping van een minister uit de regering van Berlusconi. En Corallo was dus een cliënt van Gerard Spong, die mij uit zijn naam voor de rechter daagde.

Een veelgebruikte manier van intimidatie op de Antillen, waar o.a. politici en journalisten veel vaker te maken hebben met bedreigingen. Lang konden mensen als Corallo hun gang gaan omdat critici advocaten als Spong achter zich aan kregen. Zoals ik dus ook zelf van dichtbij heb mogen meemaken.

‘Ik kan als ik wil elke week 100 duizend euro contant krijgen van cliënten, maar dat weiger ik te allen tijde’ aldus Spong in het interview, waarin hij de interviewster aanspreekt met ‘mevrouwtje’.

Het doet me goed om te lezen dat de betalingen door gokbazen als Corallo allemaal netjes zijn verlopen. Ik vind het ook heel goed dat Spong bereid is om iedereen te verdedigen, daarmee hebben advocaten als hij een belangrijke rol in onze rechtsstaat.

Het is voor mij wel de vraag of dat ook geldt als een maffiabaas een Kamerlid wil intimideren. Het is een keuze die Spong zelf mag maken, daar ga ik niet over. Maar als hij zichzelf zo feliciteert als een kampioen van de integriteit, dan krijg ik daar toch een vieze smaak van in de mond.

