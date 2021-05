PBC | Derde dode dit jaar door frontale botsing

Persbureau Curacao

Gisteravond is bij een frontale botsing een dodelijk slachtoffer gevallen. Het ongeluk gebeurde op de kaya Mitologia ter hoogte van de White House Snèk net voor 22.00 uur, drie kwartier na het ingaan van de avondklok.

Beide auto’s werden bestuurd door jonge chauffeurs. De auto van een van de chauffeurs verloor door de klap vrijwel de hele motor. De chauffeur van de andere auto kwam klem te zitten en overleed vrijwel direct na het ongeluk.

Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven. De jonge chauffeur is op Curaçaos het derde dodelijke slachtoffer dit jaar in het verkeer.

Bron: Persbureau Curacao