PBC | ‘Data-analyse CTB grondslag voor succes toerismesector Curaçao’

BAHAMA’S – De Curaçao Tourist Board CTB kan model staan voor toeristenorganisaties in andere landen vanwege het gebruik van gegevens en analyses om marktuitdagingen het hoofd te bieden. Dat zegt Vincent Vanderpool-Wallace van de BedfordBakerGroup op de Bahamas.

De Nederlandse Caribische bestemming meldde onlangs bijna een half miljoen blijvende bezoekers in 2022 en het houdt niet op, met aankomsten in januari 2023 die het aantal van 2022 met maar liefst 35 procent overstegen.

In 2015 was Venezuela Curaçao’s op één na grootste bron van tussenstops, goed voor twintig procent van de omzet, maar in 2022 ontving het eiland minder dan 1.500 Venezolanen, een duizelingwekkende daling van 98 procent.

“Hun zorg was niet alleen om de snel dalende cijfers uit Venezuela te vervangen, maar ook om ze te vervangen door bezoekers die een grotere impact zouden hebben op de economie van Curaçao”, aldus Vanderpool-Wallace.

De secretaris-generaal van de Caribbean Tourism Organization en directeur-generaal en minister van Toerisme van zijn geboorteland Bahama’s, beschreef de prestatie van Curaçao als een schitterend voorbeeld van het gebruik van data en analyse en was vol lof over Hugo Clarinda , plaatsvervangend Directeur van de Curaçao Tourist Board, en Christine Campagnard , hoofd van de business intelligence unit van het CTB, voor hun visie, inzicht en handelen.

Gegevens, prognoses en aanbevelingen werden aangevuld met hulp van Baker Tilly International. Het team analyseerde 2,8 miljoen immigratiekaarten uit 2010-2015 en haalde kritische inzichten eruit die aangaven dat een spil naar het aantrekken van meer vluchten en bezoekers uit de Verenigde Staten en het verminderen van investeringen in slecht presterende markten, de beste economische resultaten voor Curaçao zou opleveren.

Terwijl de Venezuela-crisis opdoemde, had Curaçao ook het geluk dat het net een toeristisch masterplan voor 2015-2022 had afgerond, zegt Vanderpool-Wallace, die zei dat het plan en de uitvoering ervan door de CTB een stijging van 48 procent opleverden in het aantal tussenstops vanuit de Verenigde Staten.

“CTB heeft de andere belangrijke bronmarkten, zoals Nederland, niet verwaarloosd, waar in dezelfde periode een toename van 56 procent in het aantal tussenstops te zien was. Maar een substantieel groter deel van de Nederlandse bezoekers werd ondergebracht in bungalowverhuur en bij vrienden en familie .

Het CTB-team weerstond de verleiding volgens Vanderpool-Wallace om onmiddellijke successen te zoeken om het aantal bezoekers alleen maar te laten groeien. “In plaats daarvan kozen ze ervoor om gestage investeringen te doen in de geïdentificeerde markten en die beslissingen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen”, zegt de CTO-man, die uitlegde dat de gebruikte analytische tools ook de toevoeging van nieuwe informatiebronnen mogelijk maakten die het vertrouwen in de genomen beslissingen vergrootten.

