Nu.cw | Voedselbank Curaçao krijgt donatie van 100.000 gulden

Stichting Johannes Bosco heeft een donatie van 100.000 gulden toegezegd aan de Voedselbank Curaçao. Dat is een verdubbeling van het bedrag dat de Voedselbank vorig jaar ontving van de stichting.

Stichting Johannes Bosco is al bijna 75 jaar actief op Curaçao en financiert onder meer projecten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en ouderenzorg. De Voedselbank is volgens de stichting ‘een bondgenoot bij de armoedebestrijding op Curaçao, een probleem dat groter is dan menigeen denkt en dat in tijden van crisis meer aan het licht komt’.

David Serphos, interim-directeur van de stichting: “Wij willen daar zijn waar kansarme delen van onze bevolking met goede projecten en initiatieven worden geholpen. Met name op het gebied van de jeugd voelen wij een morele plicht. Wij willen helpen er alles aan te doen dat kinderen uit minder bedeelde gezinnen dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Armoede en kansongelijkheid moeten hoger op de maatschappelijke agenda. Wij zullen daar ons best voor doen.”

De symbolische cheque werd onlangs dankbaar in ontvangst genomen door Sheryl Losiabaar, voorzitter van de Voedselbank.

