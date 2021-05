Nu.cw | Brandbrief aan formateur: Chong mag geen minister worden

In een niet mis te verstane brief aan formateur Peterson openen oud-werknemers van CBA Television de aanval op kandidaat-minister Ramoncito Chong. Hun boodschap is duidelijk: “Met een strafblad, uitstaande schulden bij SVB, Belastingdienst, verhuurders en werknemers kan Chong onmogelijk minister worden.”

Ramon Chong werd onlangs door politieke partij PNP naar voren geschoven voor een post in het nieuwe kabinet-Pisas. Hij is voorzitter van de PNP, ambtenaar op het ministerie van Economische Ontwikkeling, maar was daarnaast ook eigenaar van het tv-station CBA Television.

En het zijn de voormalige medewerkers van CBA – journalisten, presentatoren, cameramensen en technici – die nu de alarmbel slaan. In een brandbrief aan formateur Chester Peterson brengen ze ‘hun bezorgdheid over’. “De bevolking van Curaçao moet weten met wie ze te maken hebben.” En daarvoor gebruiken ze stevige taal.

“U als formateur bent verantwoordelijk voor een regering met integere bewindslieden. De heer Chong heeft gedurende zijn loopbaan vele brokken gemaakt, waaronder zijn veroordeling voor corruptie als gedeputeerde. Alleen om die reden al kan en mag de heer Chong geen minister worden.” Maar de briefschrijvers noemen ‘het debacle’ bij CBA Television het klapstuk.

“Chong was eigenaar van het tv-station, maar zorgde via juridische constructies en stromannen ervoor dat hij formeel niet aansprakelijk was.”

Onder Chong ging het volgens de oud-medewerkers van CBA in 2019 bergafwaarts met het tv-station waarna de inboedel door de Belastingdienst werd geveild.

“De verhalen van werknemers van CBA Television zijn schrijnend. Tot op heden zijn er werknemers met schulden, beslagen en zijn er zelfs waarvan hun huizen door de bank zijn geveild. Duidelijk is in ieder geval dat Chong bij SVB en Belastingdienst hoge schulden heeft uitstaan die in ieder geval betaald zullen moeten worden, wil hij überhaupt kans maken minister te worden.”

De briefschrijvers geven aan dat ze de afgelopen twee jaar hierover niets naar buiten hebben gebracht, ervan uitgaande dat Chong uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid zou nemen. “Niets is minder waar”, schrijven ze.

“Nu bekend is dat Chong, die alleen maar aan eigen gewin denkt en velen in de problemen heeft gebracht en her en der schulden heeft gemaakt, een ministerspost gaat vervullen, kunnen we niet langer stil blijven. De bevolking van Curaçao moet weten met wie ze te maken hebben.”

