Column Youp | Reuzegummers

Nadat Jumbo gestopt is met het sponsoren van Frits van Eerd moet nu ook Max Verstappen eraan geloven. En de wielrenners. De Veghelse geldkraan gaat dicht. Volgens een deskundige maakt het voor Max niks uit.

Het scheelt een sticker op zijn helm, maar er staan honderden bedrijven in de rij om voor een godsvermogen een plakplaatje met hun logo op de coureur achter te laten.

Misschien iets voor KLM. Die schijnen na ouderwets Hollands sjoemelen met de coronasteun nog wel wat in kas te hebben. KLM ontkent overigens alle aantijgingen, maar wil onze Sywert wel als commissaris benoemen.

Jumbo stopt niet alleen met het steunen van Max, maar ook met de Grand Prix van Zandvoort. Dat is op dat stikstofcircuit van onze nationale huisjesmelker prins Bernhard. Die gaat dat suffe autoracen echt niet uit eigen zak betalen, dus gaat voor half Amsterdam de huur omhoog. Daardoor zullen velen hun woning niet meer kunnen betalen en die zien we binnenkort met hun Daklozenkrant voor de Jumbo staan.

Ik schrijf dit stukje in België, waar ik dit weekend een Vlaamse tournee van een aantal weken afsluit. Ik speelde in de ronduit gezellige studentenstad Leuven toen de definitieve uitspraak van de rechtbank tegen de leden van de inmiddels opgeheven studentenvereniging Reuzegom bekend werd. De achttien studenten kwamen goed weg met 400 euro en 300 uur werkstraf. Ze hadden in 2018 de jonge student Sanda Dia vermoord door hem zoute visolie met daarin een gemalen levende muis te laten drinken. Hij moest daarmee, terwijl hij uren in een kuil gevuld met ijskoud water stond, een zojuist verorberde levende goudvis wegspoelen. De jongen overleefde het niet. De sadistische studentjes ruimden alles op en hebben alle foto’s en filmpjes van hun telefoons gewist. Ze worden dan ook al ‘reuzegummers’ genoemd. Ze mochten van hun juridische adviseurs geen excuusbrief naar de ouders van Dia sturen. Dan zouden ze namelijk schuld bekennen. En dat is dom na zo’n klusje.

Het woord ‘vermoord’ in dit stukje is door mij gekozen. Ik kon namelijk geen ander woord vinden. Mijn woordenschat is beperkt omdat ik nooit gestudeerd heb. Het gewiekste advocatentuig van de studentjes vond wel allerlei zachte bewoordingen voor de gruweldaden van deze jolige ontgroeners. De rechtbank gaf de jongens na jarenlang juridisch geharrewar over komma’s en punten de geringe taakstraf en de summiere boete, die niet op hun strafblad komt. Een overwinning van de topadvocaten.

Inmiddels heeft de populaire Vlaamse YouTuber Acid via een filmpje een vijftal namen van de jongens bekendgemaakt. Domweg omdat hij het klassenjustitie vindt. Een regelrechte schande dat deze zoontjes van de Vlaamse elite hiermee wegkomen. Het inmiddels door YouTube verwijderde filmpje gonst nog steeds over het Belgische internet. Een advocaat van een van de daders is laaiend en vraagt zich af waar deze heksenjacht voor nodig is. Of we zelf voor rechter moeten gaan spelen en ervoor gaan zorgen dat de jongens hun hele leven achtervolgd worden? Interessante vraag. Zo reageren is een wezenlijk onderdeel van deze topadvocaat zijn werk.

Zoals ik me afvraag of je als advocaat in deze verdrietige zaak de totale juridische trukendoos moet opentrekken waarna de rechter niet anders kan dan mild vonnissen. Het gaat in dit geval niet om ‘bellen op de brommer’, maar om een urenlange martelpartij door jongens die alles na afloop heel geraffineerd spic & span gewist hebben. Misschien is opruimen een idee voor een goeie taakstraf.

Acid kreeg een publicatieverbod van een week, maar hij heeft al aangekondigd dat hij daarna los gaat. En ik voel hier aan alles dat België er klaar voor is. Vergeleken met deze zaak was ons Voice-schandaal kinderspel.

Maar het gaat dan ook over meer dan een uit de hand gelopen ontgroening. Iets met recht en krom? Ik vrees dat deze topadvocaten in eerste instantie heel tevreden over zichzelf zijn, maar dat hun cliënten daar op de lange duur toch anders over denken. En helemaal als ze met zijn achttienen met hun Daklozengazet bij de Delhaize staan.

Bron: NRC Handelsblad