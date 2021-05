NTR | Ondernemingen afwachtend met code geel: ‘Je weet nooit helemaal waar je aan toe bent’

KRALENDIJK – “Vridjag waren we voor het eerst weer open tot 00:00. Dat was voor ons wel even schakelen”, vertelt restauranteigenaar Rene Hobbe. “Mensen krijgen het idee dat alles weer mag, maar de regels gelden nog steeds.”

De coronamaatregelen op Bonaire zijn deze week weer wat versoepeld; het eiland is van risiconiveau 4 naar niveau 3 gegaan.

Bonaire heeft nu een week geen ziekenhuisopnamen en het aantal besmettingen is gedaald. Op 15 mei heeft Bonaire nog 15 actieve coronagevallen. Onder andere bars, restaurants en casino’s mogen nu weer tot een later tijdstip openblijven.

Daarnaast geldt vanaf 19 mei voor Bonaire een reisadvies met kleurcode geel. Nederland beschouwt Bonaire daarmee als laag risicoland. Welk gevoel heerst er bij ondernemingen nu het weer voorzichtig de goede kant op lijkt te gaan?

Pakketreizen weer mogelijk

“Code geel zal betekenen dat de pakketreizen weer kunnen komen,’’ vertelt Suzan Stam, beheerder van appartementen. “Dat is voor ons wel heel belangrijk, want veel mensen boeken bij ons via een pakketreis. Wij zijn daar redelijk afhankelijk van.’’ Die toeristen vanuit Nederland zijn volgens Stam ook hard nodig. “We hebben nu nog iemand die voor de lange termijn huurt, en de afgelopen weken hadden wel wat gasten uit Nederland, maar op het moment is het helaas niet veel.’’

Ook duikschool eigenaar Bart Snelder hoopt dat er snel weer toeristen deze kant op komen. “We zijn afhankelijk van aanvoer van buitenaf en die aanvoer kwam niet. Ondertussen hebben we op Bonaire een klein beetje lokale klandizie overgehouden en van tijd tot tijd waren we net genoeg open om met ons vak bezig te blijven. Dus al met al zijn we er doorheen gerold en ik hoop dat we nu ook echt open kunnen gaan.’’



Ondernemingen nerveus over capaciteit en mensen aannemen

Iets waar ondernemingen wel tegenaan lopen is capaciteit. “We hebben toch wel wat personeel moeten laten gaan en dat heeft natuurlijk ander werk gevonden of is van het eiland af,’’ vertelt Bart Snelder. “Wij hebben gelukkig wat mensen gevonden, maar als ik naar mijn collega’s luister dan zie je en merk je dat iedereen wel heel graag wil, maar dat het nog even spannend wordt om genoeg mensen te vinden.’’

Ook Rene Hobbe herkent dit. “In de loop van het afgelopen jaar hebben we heel veel rare sprongen moeten uithalen om een team bij elkaar te krijgen. Wij zijn soms ook de drukte aan het beperken om het werkbaar te houden voor het team.’’ Hij merkt ook dat ondernemingen nerveus zijn om mensen aan te nemen. “Zij kiezen ervoor om met een klein team te starten. Dat kan ook een goede strategie zijn, want elke week is weer een verrassing.’’

Personeel vaccineren

Op de vraag of er met personeel afspraken zijn gemaakt over vaccineren antwoordt Hobbe; “We hebben wel in het grotere belang een signaal afgegeven naar de medewerkers dat het ons verstandig lijkt om het te doen, maar we hebben niemand gedwongen, of met consequenties benaderd als ze het niet zouden doen. Maar 8 op de 10 binnen ons bedrijf heeft zich laten vaccineren.’’

Ook Snelder liet de keuze bij het personeel. “Het blijft een eigen keuze, maar ik ben blij dat iedereen gevaccineerd is. Er is wel een beetje een discussie over gevoerd onderling, maar ik denk dat dat gezond is. Er was uiteindelijk geen weerstand tegen.’’

Momenteel zijn 8061 personen van de bevolking volledig gevaccineerd en hebben 13201 personen de eerste prik gehad. Vorige week had 36,2 procent van de bevolking zich volledig gevaccineerd.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk