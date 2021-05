NTR | Einde in zicht voor oudste restaurant op Curaçao: Jaanchies

WILLEMSTAD – Al 85 jaar is Jaanchies een begrip op Curaçao. Het oudste restaurant van het eiland, op Westpunt gelegen, is bij een groot en internationaal publiek bekend. Maar het dreigt nu de deuren te moeten sluiten.

Familiebedrijf Jaanchies is meer dan alleen een restaurant, het maakt deel uit van de Curaçaose cultuur. Het is een plek waar generaties kinderen mee naar toe werden genomen, waar herinneringen zijn gemaakt en waar je niet alleen kan proeven van de lokale gerechten zoals stoofpotjes met kip, geit of leguaan, maar ook een plek waar de tijd heeft stilgestaan.

Wie het restaurant binnen komt, wordt meteen terug geslingerd naar het verleden. Het restaurant is nog zo goed als in oorspronkelijke staat, zoals zijn vader Jan het in 1936 ooit opgebouwd heeft.

Op rand van faillissement

Maar nu 85 jaar later bungelt Jaanchies op de rand van faillissement. Door de krimpende economie en de Covid-crisis, maar stiekem ook een beetje door verkeerde beslissingen, lopen de inkomsten al jaren terug en zijn de twee lockdowns de nekslag gebleken. “De enige manier waarop ik dit ga overleven is als ik hulp krijg”, vertelt Jaanchi.

Deze hulp moet van particulieren komen, want recht op de NOW-regeling voor ondernemers en de TVR-regeling voor bedrijven (Tegemoetkoming vaste lasten) heeft hij niet. Een paar sympathisanten hebben volgens een buurtbewoner van Jaanchies het idee geopperd om een crowd-funding op te starten om hem te helpen zijn restaurant open te houden. Maar hoe dit er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk