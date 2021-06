NTR | 60 procent gevaccineerd op Bonaire: ‘maar we blijven waakzaam’

KRALENDIJK – Bonaire gaat vanaf 25 juni van risiconiveau 2 naar risiconiveau 1. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna aangekondigd tijdens een persconferentie. Bonaire heeft momenteel acht actieve besmettingen op het eiland. “Tot nu toe zijn de cijfers stabiel en blijven ze laag. Daarom versoepelen wij de maatregelen.’’

Wel mag de horeca nog steeds maar tot 00:00 openblijven en mag er binnen niet worden gedanst. “Risiconiveau 1 heet niet voor niets waakzaam”, zegt GGD-arts Marian Luinstra. “Afstand houden blijft belangrijk, net als het niet met te veel mensen samenkomen in afgesloten ruimtes.’’

Verandering voorwaarden naar Bonaire reizen

Bonaire zal de komende tijd meer onderscheid gaan maken tussen passagiers die volledig gevaccineerd zijn en passagiers die niet gevaccineerd zijn. “Over het algemeen zullen personen die niet gevaccineerd zijn, meer moeten testen’’, zegt Rijna.

Verder komt de verplichte quarantaine voor mensen die vanuit hoge risicolanden naar Bonaire reizen, te vervallen. “Wel moeten ze zich voor vertrek testen en 5 dagen na aankomst’’, zegt Rijna.

Ook wordt gewerkt aan het verbinden van gegevens van gevaccineerde mensen op Bonaire aan het Nederlandse digitale coronacertificaat. “We hopen hier binnenkort meer over te kunnen vertellen. Voorlopig kunnen inwoners van Bonaire de originele vaccinatiekaart gebruiken als vaccinatiebewijs.’’



Een goede tweede in de regio

Momenteel heeft 77.9% op Bonaire de eerste coronaprik gehad en is 64,3% van de bevolking volledig gevaccineerd. “Saba is kampioen, maar wij zijn een goede tweede in de regio’’, zegt Rijna. “Ik begrijp dat mensen zich nog dagelijks laten vaccineren. Daar ben ik trots op en ik hoop dat het zo blijft zodat we een nog hoger resultaat zullen krijgen.’’

Stappen op vaccinatiegebied

Volgens Marian Luinstra maken ze zich bij de afdeling Publieke Gezondheid geen zorgen over vaccins die mogelijk over datum gaan. “Er is genoeg belangstelling. De vaccins waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verloopt, zullen voor die tijd op zijn.’’

Ook kan Luinstra nog niet echt spreken over het afschalen van het vaccinatieproject. “We gaan door met vaccineren zolang er vraag is.’’ Wel wordt het aantal dagen waarop de priklocatie open is, langzaam verminderd.



Delta variant

Op de vraag of er zorgen zijn over de nieuwe coronavariant, Delta, antwoordt Luinstra: “Ja, het zal zeker voor onrust zorgen en meer besmettingen.’’ Toch denkt Luinstra dat de hoge vaccinatiegraad ziekenhuisopnamen of ernstig zieken tegen zal gaan. “De werking van het vaccin voor de delta variant is heel behoorlijk, maar we blijven het wel in de gaten houden. Nu de verplichte quarantaine voor reizigers zal worden opgeheven, houden we nog meer de vinger aan de pols om te weten welke varianten van het virus op het eiland al aanwezig zijn.’’

Bron: NTR/CaribischNetwerk