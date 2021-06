AntilliaansDagblad | ‘Curaçao uitschieter in de regio’

Willemstad – De economische krimp op Curaçao was in verband met de Covid-19-crisis relatief sterker en het zogeheten ‘begrotingsactivisme’ was relatief hoger dan in andere Caribische landen.

Financieel-economisch directeur, tevens lid van de raad van bestuur (RvB) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten CBCS, José Jardim concludeert dat ‘Curaçao in 2020 een uitschieter was in de regio’.

De Caribische regio blijkt met een gemiddelde reële economische krimp van 13,6 procent in 2020 één van de zwaarst door de covidpandemie getroffen regio’s te zijn. Volgens Jardim blijkt Curaçao (met circa -20 procent, red.) echter een bijzonder geval te zijn. ,,De sterke krimp van het reële bbp (bruto binnenlands product) van Curaçao in 2020 kan niet alleen worden toegeschreven aan de pandemie, maar óók aan de structurele macro-economische zwaktes van Curaçao.”

Jardim vergelijkt ook het ‘begrotingsactivisme’ in de Caribische landen in 2020. Het begrotingsactivisme van Curaçao en Aruba was vergeleken met andere landen in de regio relatief sterk in 2020. Volgens de CBCS-topfunctionaris kan het hogere begrotingsactivisme worden toegeschreven aan het feit dat Curaçao en Aruba als landen binnen het Koninkrijk liquiditeitssteun van Nederland hebben ontvangen.

,,Ofschoon de liquiditeitssteun gebonden was aan strenge voorwaarden, verkeerden Curaçao en Aruba vergeleken met andere landen in de regio – dankzij deze liquiditeitssteun – in een gunstigere positie om de negatieve effecten van de pandemie tegen te gaan. Immers, beide landen kregen liquiditeitssteun van Nederland in de vorm van renteloze leningen.”

En, zo vervolgt Jardim: ,,Bovendien hadden veel Caribische landen al vóór de pandemie te kampen met beperkte begrotingsruimte als gevolg van een hoge schuldenlast. Het zou kunnen dat deze landen door de hoge schuldenlast een behoedzamer begrotingsbeleid hebben gevoerd.”

Ondanks het hogere begrotingsactivisme op Curaçao was de reële krimp van het bbp in 2020 sterker dan in de andere landen in de regio. Ook de groei van de werkloosheid in 2020 was sterker dan in andere Caribische landen, ‘waar het aandeel van discretionaire begrotingsmaatregelen in het bbp relatief lager was’. Het gaat hier om bewuste wijzigingen in het begrotingsbeleid.

Aan de andere kant valt het volgens Jardim op dat – anders dan Aruba, waar het overgrote deel van de liquiditeitssteun is gebruikt om de private sector te ondersteunen – op Curaçao het overgrote deel van de liquiditeitssteun is gebruikt om het overheidstekort dat is ontstaan door de pandemie te financieren (begrotingssteun, red.).

Volgens de financieel-economisch expert rijst dan de vraag of de steunmaatregelen op Curaçao wel effectief zijn geweest of dat de begrotingsmultiplier van Curaçao lager is dan in andere landen in de regio.

,,In elk geval brengt de stijging van de werkloosheid grote uitdagingen met zich mee voor het economisch herstel van Curaçao. De stijging van de werkloosheid zou kunnen wijzen op een trager economisch herstel dan aanvankelijk werd beoogd met de steunmaatregelen. Dit benadrukt de noodzaak om de economische hervormingen niet langer uit te stellen”, concludeert Jardim.

