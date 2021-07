AntilliaansDagblad | Buurtcentra snel internet van Flow

Willemstad – De buurthuizen op Curaçao krijgen gratis ‘high speed internet’ via het netwerk van Flow. Het gaat om negentien buurtcentra, waarvan er al veertien zijn aangesloten en gebruik kunnen maken van de 500Mb-verbinding.

Het project loopt sinds januari en veertien van de negentien centra hebben al een snelle verbinding met 500Mb, maar dinsdag 13 juli was de officiële kickoff van het project in het bijzijn van de Flow-directie en parlementsleden van coalitiepartijen PNP en MFK.

Flow-directeur Rauf Engels zegt dat het project voor dit jaar op de agenda stond en ‘sinds januari loopt’. Dat is dus nog voor de verkiezingen van 19 maart en ten tijde van het kabinet-Rhuggenaath. Engels doet daarover verder geen uitspraken, maar hij zegt alleen dat een dergelijk project valt onder het programma Corporate Social Responsibility (CSR) van Flow.

,,We doen iets terug voor de samenleving en daarbij is de overheid een heel belangrijke partner, onder meer in dit project.” Door de buurtcentra te voorzien van internetverbindingen met hoge snelheid wil het bedrijf een bijdrage leveren aan de functie van de centra in de wijk.

Engels: ,,Wij hopen dat het gebruik van de buurtcentra hiermee verbetert en in ieder geval dat de jeugd de kans pakt om daar nu schoolwerk te doen.” Jeugd en educatie staan centraal in het CSR-programma van Flow. In een persbericht schrijft PNP-parlementslid Corine Djaoen- Genaro dat haar partij, die samen met MFK de nieuwe regering vormt, ‘in minder dan een maand een positief resultaat heeft bereikt voor de bevolking’.

,,Dinsdag 13 juli is het startschot gegeven voor het traject waarbij Flow alle buurtcentra op Curaçao zal aansluiten op het internet met een snelheid van 500 Mb.” Dat ligt toch iets anders: inderdaad was dinsdag de officiële kick-off, maar het project loopt al een half jaar.

Tot nu toe zijn dus veertien van de negentien wijkcentra aangesloten en kunnen gebruikmaken van high-speed internet, waaronder die in Otrobanda, Westpunt, Wishi/Marchena, Santa Rosa, Mahuma, Santa Maria, Sentro Adelanto Rooi Santu, Bonam, Koraal Specht, Kanga/Dein, Janwé, Groot Kwartier en Brievengat. Dan zijn er dus nog vijf buurtcentra, onder andere in Pietermaai, Willibrordus en De Savaan.

