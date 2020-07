Marilyn Moses: Procedure niet correct | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De coalitie heeft niet de juiste procedure bewandeld voor het installeren van een nieuw Statenlid; eerst Marilyn Alcalá-Walle en nu Shaheen Elhage. Dat stelt Statenlid Marilyn Moses van Movementu Progresivo (MP).

Moses hield gisteren met partijvoorzitter Anthony Hollander een persconferentie waarin werd uitgelegd waarom de eenmansfractie niet aanwezig is geweest bij de Statenvergaderingen om de geloofsbrieven van Elhage goed te keuren. Hollander gaf aan dat iemand die afziet van een Statenlidmaatschap conform artikel 126 van het Kiesreglement een schriftelijke verklaring naar de gouverneur moet sturen waarin dit wordt aangegeven en dat de gouverneur vervolgens een brief moet sturen naar de Staten waarin staat dat de persoon in kwestie het proces niet heeft afgerond.

,,Na vier weken na de brief van de gouverneur komt de positie in de Staten pas weer vacant voor een opvolger”, aldus Hollander, die voorheen ook lid was van de PAR. ,,De geloofsbrieven van Marilyn Alcalá-Wallé zijn op 17 juli goedgekeurd in de Staten. Dan beginnen de vier weken vanaf dan te tellen en zijn nu nog niet voorbij. Gebaseerd op artikel 126 van het Kiesreglement is dus duidelijk dat er op dit moment geen vacante stoel in de Staten is.

In die vier weken kan Alcalá-Wallé – aldus Hollander – ‘die de gouverneur nooit officieel heeft laten weten af te zien van de beëdiging er alsnog voor kiezen als onafhankelijk Statenlid te worden beëdigd’. ,,Ik denk niet dat ze daar interesse in heeft, maar die mogelijkheid heeft de coalitie nu wel voor haar gecreëerd”, aldus Hollander.

Daarbij komt volgens de partijvoorzitter van MP ook nog dat de regering ‘die nu al niet op de steun van een meerderheid geniet, niet vier weken kan gaan zitten wachten tot ze wél de steun van een meerderheid geniet en dan vrolijk verder gaan alsof de afgelopen vier weken zonder steun niet hebben bestaan’.

Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) maakt volgens Hollander en Moses gebruik van een ander artikel van het Kiesreglement, namelijk artikel 124, om de procedure die nu is bewandeld te rechtvaardigen. Dit artikel geeft aan dat een Statenlid op ieder moment zijn of haar ontslag kan indienen. ,,Dat klopt ook, maar Alcalá-Wallé is helemaal geen Statenlid. Ze is nooit beëdigd. Bovendien heeft zij haar ontslag ingediend bij de partij. Zij verkeert nu tussen wal en schip want haar geloofsbrieven zijn dan wel goedgekeurd, maar ze is nooit door de gouverneur beëdigd.

Er wordt bewust met informatie gemanipuleerd door mensen die beter horen te weten en dat ook doen. PAR en MAN kennen de wet- en regelgeving en hebben een heleboel mensen die hen hierin adviseren. Ze moeten dus de artikelen 124 en 126 van het Kiesreglement hebben gelezen”, aldus Hollander.

MP wil de twee brieven – van Alcalá-Wallé aan de gouverneur dat ze afziet van een Statenlidmaatschap en van de gouverneur aan de Staten dat de positie na vier weken weer vacant is – eerst inzien. Zolang dit niet gebeurt, zal de eenmansfractie niet meedoen aan een vergadering om de geloofsbrieven van Elhage goed te keuren.

,,Niemand in dit land, dat geldt ook voor de Staten, staat boven de wet. Als de wet een bepaalde procedure voorschrijft, dan willen we weten dat deze procedure ook is bewandeld. Hier loopt de discussie vast, want wij zijn er niet van overtuigd dat de coalitie de juiste weg heeft bewandeld. Je kan niet een nieuw proces opstarten zonder het oude eerst naar behoren te hebben afgesloten. Zolang er geen bewijs is dat de zetel daadwerkelijk vacant is, doen we hier niet aan mee”, aldus Moses.

Moses stelt dat ze gisterochtend wel bij de Staten kwam opdagen, maar toen ze zag dat de brieven waar ze naar heeft verzocht er nog niet waren, weer is vertrokken. ,,Volgens de griffier en de Statenvoorzitter is deze brief ook helemaal niet noodzakelijk, maar ik vrees dat er straks een zetel aan twee personen wordt gegeven en dat brengt veel meer complicaties met zich mee. Dat willen we voorkomen.”

De partijleider van MP reageerde gisteren ook op de verschillende verwijten aan het adres van de oppositie, dat de democratie door de oppositiepartijen wordt geboycot.

,,In een democratisch land moet inderdaad de democratie worden gerespecteerd. Maar om dat te doen zijn er wel regels en wetten waar we ons aan moeten houden. En de Staten – vooral de Staten – mag hier niet in tekortschieten”, aldus Moses.

Bron: Antilliaans Dagblad