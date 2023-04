AntilliaansDagblad | Sint Maarten: Gratis helmen voor veiligheid jongeren

Philipsburg – De veiligheid van jongeren in het verkeer is voor de overheid belangrijk. Jongeren in Sandy Ground kregen vrijdagavond gratis helmen uitgedeeld.

F15SXMOP Gratis helmen voor jongerenDat schrijft The Daily Herald. Een groep hoogwaardigheidsbekleders onder leiding van voorzitter Louis Mussington gaven de jongeren de boodschap mee dat veiligheid en goede bescherming essentieel is om een tweewieler te besturen.

Sint Maarten treurt dit jaar al om drie dodelijke ongevallen die met tweewielers zijn gebeurd. ,,Jullie zijn de nieuwe generatie. Jullie moeten bijdragen aan het land en helpen om het op te bouwen. Hoe kun je dat doen als je op een begraafplaats ligt? We willen jullie zien opgroeien tot de leiders van dit land”, zei vicevoorzitter Bernadette Davis. ,,We doen ons best voor jullie. Dit is een eerste stap. Draag alsjeblieft je helm en respecteer de wegen.”

Mussington is naar de wake geweest van een jongere die in het verkeer is omgekomen. Hij zag de radeloosheid van de familie. ,,Het is pas april. Ik wil niet dat een van jullie de volgende is. De helm kan je leven redden. Zo simpel is het. Het sleutelwoord is veiligheid, dus draag hem altijd. De overheid doet een stapje extra voor jullie.”

Voorzitter Georges Richardson van de Sandy Ground on the Move Insertion was ook bij de overhandiging aanwezig. ,,Het leven is een kostbaar goed. Verlies het niet.” Hij merkte op dat een helm net zo belangrijk is voor een korte afstand van huis als voor een langere reis.

Het evenement werd georganiseerd op het Sandy Ground-basketbalveld. De overheid deelde twintig helmen uit, met de opmerking dat er ‘geen grenzen’ zijn aan de kosten om helmen te verstrekken.

Bron: Antilliaans Dagblad