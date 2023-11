CN | Curaçao.nu: masterlicenties nooit op de juiste wijze verlengd

Philipsburg – Een delegatie van Sint Maarten, onder leiding van de minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie (Teatt), Arthur Lambriex, heeft onlangs een reis naar Puerto Rico ondernomen om de voordelen en mogelijkheden van LNG-overslag in de haven van Sint Maarten te onderzoeken.

De delegatie, onder wie Francisco Lacroes, kabinetschef van Teatt, en een vertegenwoordiger van de haven van Sint Maarten, bezocht Crowley Puerto Rico Services Inc. Dit bedrijf levert scheepvaart- en logistieke diensten en biedt maritieme oplossingen voor vloeibaar aardgas en energiediensten.

Minister Lambriex onderstreepte eerder het belang van een LNG-overslag en zei dat dit een belangrijke stap betekent in de ontwikkeling van de economie van het land. Lambriex zegt er ‘alles aan te doen om ervoor te zorgen dat Sint Maarten voor blijft lopen op andere Caribische landen op het gebied van energievoorziening en tevredenheid van de cruise-industrie’. Hij merkte op dat de overgang naar vloeibaar aardgas LNG (liquefied natural gas) een belangrijk onderwerp van discussie was op de Florida Caribbean Cruise Association (FCCA)-conferentie.

Veel cruiseschepen zijn al aangepast om het gebruik van het schonere, kostenefficiëntere LNG als energiebron mogelijk te maken. Volgens Lacroes heeft Crowley aanzienlijke interesse getoond. ,,Hun enthousiasme sterkt ons in de overtuiging dat dit project de optimale koers is voor de verbetering van Sint Maarten.” In opdracht van minister Lambriex is een roadmap opgesteld waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe dit zal worden bereikt.

,,Door dit bezoek aan Puerto Rico en de beoordeling van de capaciteiten van Crowley, zijn we getuige geweest van het enorme potentieel dat dit project inhoudt voor Sint Maarten. We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat deze onderneming wordt gerealiseerd, aangezien het een cruciaal moment is voor de economische toekomst van ons land”, aldus Lacroes.

Lambriex: ,,Het project vereist een voortdurende dialoog met belanghebbenden, verdere beoordelingen en zorgvuldige planning. Op de lange termijn zal deze ontwikkeling de elektriciteitsrekening naar verwachting met 40 tot 50 procent verlagen, wat een aanzienlijk economisch en ecologisch voordeel voor Sint Maarten betekent.”

Bron: Antilliaans Dagblad