PBC | OM eist zes jaar cel tegen commando Sil A. in wapen- en drugszaak

WILLEMSTAD – Volgens het lid van het Europees Parlement Samira Rafaela waren de Eurolat-vergaderingen, die deze week in de Dominicaanse Republiek plaatsvonden, zeer vruchtbaar.

Eurolat is de parlementaire instelling van Europa en Latijns-Amerika. De commissievergaderingen vonden plaats van 30 oktober tot 2 november.

Namens Curaçao woonde parlementsvoorzitter Charetti America-Francisca de Eurolat-vergaderingen bij. Tijdens de vergadering lag de focus op migratie, digitale en onderwijsallianties en de strijd tegen klimaatverandering en de effecten ervan. Er was ook een ‘Women’s Forum’ dat plaatsvond onder het toeziend oog van Samira Rafaela.

In een interview met Èxtra zegt zij dat tijdens het forum onder meer werd gesproken over vrouwen en migratie en vrouwelijke migranten in het Caribisch gebied. Een deel van de vrouwelijke migranten is het slachtoffer van discriminatie en racisme. Ook de situatie in Haïti kwam aan bod. “Maar we hebben het ook gehad over meisjes en vrouwen die leven in een regio met conflicten of in een oorlogssituatie. Zoals iedereen weet, gebeurt er veel rond de wereld. Onze boodschap tijdens het forum is dat we moeten zorgen dat meer vrouwelijke leiders en vertegenwoordigers aan tafel zitten tijdens vredesonderhandelingen. Ze moeten meer betrokken zijn bij de processen om een einde te maken aan oorlog of conflicten.”

Goede leiders

Rafaela: “Wanneer er onderhandelingen zijn om tot een vredessituatie tussen landen of groepen te komen, is het duidelijk dat vrouwen een veel belangrijkere rol kunnen spelen. Dit was een van de belangrijke onderwerpen tijdens het symposium.”

Rafaela legt uit dat ‘we niet moeten generaliseren, maar vrouwen zijn zeer goede leiders’. Volgens de Europese parlementariër zijn de cijfers van vrouwelijke deelname aan vredesonderhandelingen wereldwijd zeer laag. “Het percentage vrouwelijke deelnemers in hoge functies in vredesprocessen is zeer laag. Het aantal vrouwen dat aan tafel zit wanneer partijen over vrede praten, is minimaal.”

Volgens Rafaela is dit betreurenswaardig, omdat vrouwen zeer effectief kunnen zijn als onderhandelaars. Tijdens het forum werd ook gesproken over de situatie van vrouwen en meisjes in Gaza. “Het conflict tussen Israël en Hamas heeft ook gevolgen voor ons in het Caribisch gebied”, aldus Rafaela. “Tijdens Eurolat werd er gesproken over de grote bezorgdheid over de situatie van vrouwen in het conflict in Gaza, vooral degenen die in nood verkeren en niet de medische hulp kunnen krijgen die nodig is.”

