PBC | Derde gesprek over koloniaal verleden met het Koningshuis

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Koning Willem Alexander en koningin Máxima hebben afgelopen woensdag op Paleis Huis ten Bosch voor de derde keer gesproken met vertegenwoordigers uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld over het koloniaal verleden.

Net als bij de eerdere gesprekken op 31 mei en 27 september vorig jaar ging het over de doorwerking van het koloniaal en slavernijverleden en de manier waarop in de samenleving gezamenlijk gewerkt kan worden aan herstel en verzoening. Dit derde gesprek vond plaats met een nieuwe groep vertegenwoordigers.

Het besluit om in gesprek te gaan volgt op het besluit om de Gouden Koets voorlopig niet te gebruiken en het gezamenlijke proces dat nodig is om in het reine te komen met het koloniale verleden.

De koning zegt daar onder meer over: “Onze geschiedenis bevat veel om trots op te zijn. Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te erkennen en in de toekomst te vermijden. We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reine te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden. Naar elkaar luisteren en begrip opbrengen voor elkaar, zijn wezenlijke voorwaarden om tot verzoening te komen en pijn in de ziel van mensen weg te nemen. Ik weet dat wij daartoe in staat zijn, ook al is het een lange en moeilijke weg.”

Bron: Persbureau Curacao