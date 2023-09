PBC | Curaçao gaat muzikaal eerbetoon geven aan Tula en de vrijheidsstrijders van 1795

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Op 30 september is Plasa Brion het toneel van een bijzonder muziekfestival ter ere van de nationale held Tula en alle andere vrijheidsstrijders uit 1795.

Organisator Asosiashon Promoshon Konsenshi Istoriko en Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut willen daarmee de gemeenschap van Curaçao verbinden met hun wortels, geschiedenis en de strijd die identiteit geeft aan het Curaçaose volk.

Het festival, dat om 19.00 uur begint, presenteert 24 composities die zijn geschreven door diverse componisten en worden uitgevoerd door niet minder dan 46 muzikanten. De nummers snijden onderwerpen aan. zoals slavernij, verzet, leiderschap en emancipatie, en dienen als momenten van reflectie, respect en erkenning van de strijd voor vrijheid en gelijkheid die in 1795 op Curaçao plaatsvond.

Rehabilitatie

Naast het muziekfestival staat ook een andere belangrijke gebeurtenis op de agenda: de rehabilitatie van Tula op 3 oktober. Op deze betoont de Nederlandse regering eer aan alle vrijheidsstrijders van 1795 en wordt Tula officieel erkent als strijder voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Dit wordt bekrachtigd door middel van een decreet dat de eer van Tula als pionier op het gebied van de mensenrechten herstelt. Het herdenkingsevenement begint om 17.50 uur in het gebied tussen het Gouverneurshuis en hotel Van der Valk, gevolgd door een mars voor genezing, restauratie en emancipatie, en eindigt in het Park Lucha pa Libertat in Rif met een gevarieerd cultureel en artistiek programma.

De organisatoren nodigen iedereen uit om deel te nemen, te delen en te herdenken. “We hopen met dit festival de gemeenschap van Curaçao te verbinden met haar roots, haar geschiedenis en de strijd die ons heeft gevormd als volk.” Het evenement is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Bron: Persbureau Curacao